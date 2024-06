EUA prorroga amparo migratório para haitianos

Os Estados Unidos prorrogaram o amparo migratório conhecido como Status de Proteção Temporal (TPS), que concede autorização de residência e trabalho aos haitianos, informou nesta sexta-feira (28) o Departamento de Segurança Nacional (DHS).

Em um comunicado, o DHS anunciou a extensão do TPS para o Haiti por mais 18 meses, até 3 de fevereiro de 2026, "devido às condições extraordinárias e temporárias" no país. O prazo anterior expirava no próximo dia 4 de agosto.

Além disso, o Haiti foi novamente designado para o TPS, permitindo que cidadãos desse país que residam nos Estados Unidos desde ou antes de 3 de junho de 2024 possam solicitar este status até 3 de fevereiro de 2026, contanto que atendam a todos os requisitos de elegibilidade.