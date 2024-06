Eleição no Irã é marcada por apatia e discussões sobre relação com Ocidente e programa nuclear

Os iranianos foram às urnas nesta sexta-feira, 28, em uma eleição relâmpago para substituir o presidente Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero, com a eleição dominada pelo debate sobre o programa nuclear iraniano, a relação com o Ocidente e uma profunda apatia do eleitorado. A votação ocorreu em meio às tensões mais amplas tomaram conta do Oriente Médio por causa da guerra Israel-Hamas na Faixa de Gaza. Em abril, o Irã lançou seu primeiro ataque direto a Israel por causa da guerra em Gaza, enquanto milícias que Teerã apoia e para as quais fornece armas na região - como o Hezbollah libanês e os rebeldes Houthi do Iêmen - estão envolvidos na luta e intensificaram seus ataques. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquanto isso, o Irã continua a enriquecer urânio em níveis quase suficientes para produção de armas, e mantém um estoque grande o suficiente para construir - caso escolha fazer isso - várias armas nucleares.

O único candidato reformista da corrida prometeu nos últimos dias buscar "relações amigáveis com o Ocidente" em um esforço para energizar apoiadores. Os eleitores enfrentam uma escolha entre candidatos linha-dura e o pouco conhecido reformista Masoud Pezeshkian, um cirurgião cardíaco. Como tem sido o caso desde a Revolução Islâmica de 1979, mulheres e aqueles que pedem mudanças radicais foram impedidos de concorrer, e a votação não terá supervisão de monitores internacionalmente reconhecidos. "Se Deus quiser, tentaremos ter relações amigáveis com todos os países exceto Israel," disse o candidato de 69 anos ao responder a uma pergunta sobre uma nova repressão às mulheres sobre o uso obrigatório do lenço na cabeça, ou hijab, menos de dois anos após a morte de Mahsa Amini em 2022, que desencadeou manifestações nacionais e uma resposta violenta das forças de segurança. "Nenhum comportamento desumano ou invasivo deve ser realizado contra nossas meninas, filhas e mães," ele disse. Os comentários de Pezeshkian vieram depois que ele e seus aliados foram alvo de um aviso velado do líder supremo do país, o Aiatolá Ali Khamenei, sobre sua abordagem sobre os Estados Unidos. Os comentários de Pezeshkian, feitos após ele votar, eram uma tentativa de aumentar o comparecimento nas urnas, já que a apatia pública se tornou generalizada na República Islâmica após anos de problemas econômicos e protestos em massa sem efeito.

Ele parecia esperar que invocar a possibilidade de o Irã sair de seu isolamento motivasse pessoas de outra forma desiludidas com a política iraniana. Um comparecimento maior geralmente ajuda os que, como Pezeshkian, fazem parte do movimento reformista que busca mudar a teocracia xiita de dentro para fora. Embora Khamenei, de 85 anos, tenha a última palavra em todos os assuntos de Estado, os presidentes podem inclinar as políticas do país em direção à confrontação ou negociação com o Ocidente. No entanto, dado o comparecimento recorde de baixo nas eleições recentes, permanece incerto quantos iranianos participarão da votação de sexta-feira. Um maior comparecimento poderia aumentar as chances de Pezeshkian, e o candidato pode ter contado com as redes sociais para disseminar suas declarações, já que todos os canais de televisão no país são controlados pelo Estado e administrados por linha-duras. Houve chamados para um boicote, incluindo da laureada com o Prêmio Nobel da Paz presa, Narges Mohammadi. Hossein Mousavi, um dos líderes dos protestos do Movimento Verde de 2009 que permanece em prisão domiciliar, também se recusou a votar com sua esposa, disse sua filha. Também houve críticas de que Pezeshkian representa apenas mais um candidato aprovado pelo governo. Uma mulher em um documentário sobre Pezeshkian exibido pela TV estatal disse que sua geração estava "caminhando para o mesmo nível" de animosidade com o governo que a geração de Pezeshkian tinha na revolução de 1979. A corrida presidencial iraniana está sendo disputada por Pezeshkian contra dois linha-duras, o ex-negociador nuclear Saeed Jalili e o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, e também um clérigo xiita, Mostafa Pourmohammadi, que permaneceu na corrida apesar de pesquisas desfavoráveis.

Pezeshkian alinhou-se a figuras como o ex-presidente Hassan Rouhani, que fechou o acordo nuclear histórico de 2015 com potências mundiais. As múltiplas crises do Irã Mais de 61 milhões de iranianos com mais de 18 anos estão aptos a votar, com cerca de 18 milhões deles entre 18 a 30 anos. A lei iraniana exige que um vencedor obtenha mais de 50% de todos os votos. Caso isso não aconteça, os dois candidatos com maior número de votos avançarão para um segundo turno uma semana depois. Houve apenas uma eleição presidencial com segundo turno na história do Irã, em 2005, quando o linha-dura Mahmoud Ahmadinejad venceu o ex-presidente Akbar Hashemi Rafsanjani.