E se Biden jogar a toalha?

No palco, o líder democrata frequentemente parecia confuso, deixando frases incompletas e se atrapalhando. Logo após o programa, vários democratas anônimos pediram em entrevistas que ele renunciasse.

"Já não ando com tanta facilidade como antes, não falo com tanta fluidez como antes, não debato tão bem como antes", mas "posso fazer este trabalho", disse Biden em um comício na Carolina do Norte.

O líder recebeu um forte apoio de Barack Obama, que ainda é uma das vozes mais respeitadas do Partido Democrata. "Noites de debates ruins acontecem", disse ele.

- Como? -

Se Biden decidisse desistir, o processo para substituí-lo seria um pouco técnico. O presidente já foi nomeado candidato presidencial democrata em uma série de primárias realizadas entre janeiro e junho.

Portanto, teoricamente, ele deverá ser oficializado na convenção do partido em Chicago.

Se Biden abandonasse a corrida antes desta convenção, prevista para meados de agosto, a palavra final caberia aos delegados do partido, 3.900 pessoas com perfis muito variados. A maioria delas é desconhecida do público.

Seria então uma "convenção onde tudo é permitido", já que cada lado tentaria promover seu candidato, prevê Elaine Kamarck, pesquisadora do Brookings Institute, em uma nota recente.