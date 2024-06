Divórcios caem ao nível mais baixo na Alemanha desde 1990

Na grande maioria dos casos, os divórcios foram consentidos pelos dois parceiros. Pouco mais da metade dos casais divorciados têm filhos que ainda não estão em idade adulta. Diminui também número de novos casamentos.Menos casais alemães se divorciaram em 2023 do que em qualquer outro ano desde a Reunificação do país, em 1990, segundo dados do Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis) divulgados nesta quinta-feira (27/06). Os números estão alinhados com uma tendência de queda gradual no longo prazo também registrada na quantidade de novos casamentos por ano no país. Em torno de 129 mil casamentos foram dissolvidos por decisões judiciais em 2023, o que significa uma queda de 6,1% (em torno de 8.300 divórcios a menos) em comparação com o ano anterior. Na tendência de longo prazo, com raras exceções, o número de divórcios vem caindo anualmente desde 2003 (-39,7%). O Destatis observou que os dados demonstram que a pandemia de covid-19 não teve influência nessas decisões. Ao mesmo tempo, o número de casamentos atingiu o segundo patamar mais baixo desde 1950. Maioria dos divórcios foi consensual Em 89,6% dos divórcios em 2023, o pedido foi protocolado com o consentimento do esposo ou esposa. Em 6,2% dos casos, a petição foi registrada pelos dois parceiros, enquanto em 4,2% do total, um dos envolvidos não consentiu. Do total de casais divorciados, 48,8% tinham um filho, 39,7% tinham dois e 11,5% tinham três ou mais. Em torno de 109,6 mil menores foram afetados pelo divórcio dos pais em 2023. Quatro em cada cinco divórcios ocorreram após um período de separação de um ano. Os requeridos pelos parceiros depois de três anos separados perfizeram 18,9%. Em média, os divorciados em 2023 estiveram casados por 14 anos e nove meses. Em 17% dos casos, a decisão de se divorciar veio após 25 anos de casamento ou mais. Divórcio em vez de anulação para casais do mesmo sexo Os casais do mesmo sexo contrariaram a tendência, com 15% de aumento nos divórcios. Isso, porém, reflete uma substituição das anulações por divórcios. Desde a introdução do "casamento para todos", em outubro de 2017, as uniões civis não são mais reconhecidas na Alemanha. Os casais do mesmo sexo que vivem numa união civil registrada previamente não podem terminá-la com um divórcio, mas com uma anulação. Em 2023, o número de anulações caiu pelo quarto ano consecutivo. Autor: Richard Connor