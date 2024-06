Cerca de 48 milhões de telespectadores assistiram ao debate Biden-Trump, 35%¨a menos do que em 2020

O confronto mostrou um Trump mentiroso, mas confiante, e o atual ocupante da Casa Branca, de 81 anos, hesitante, confuso e difícil de ser compreendido, o que gerou controvérsias sobre sua capacidade dentro do Partido Democrata.

Aproximadamente 8,7 milhões de telespectadores o acompanharam pela CNN, que cedeu gratuitamente o sinal para outras redes; 8,8 milhões viram pela conservadora Fox News, 8,7 milhões na ABC News e 3,9 milhões na MSNBC.

Segundo a CNN, o debate também teve mais de 30 milhões de visualizações em suas plataformas digitais e no YouTube, além da maior audiência registrada em seu serviço de streaming Max, embora não tenha revelado números específicos.

No entanto, o número de telespectadores caiu 35% em relação a 2020, quando mais de 73 milhões assistiram ao primeiro debate entre Trump e Biden, e longe também do recorde de 84 milhões do confronto acalorado em 2016 entre Hillary Clinton e Trump, o vencedor das eleições.