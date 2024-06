Biden não dissipa dúvidas e Trump mantém a compostura: os principais pontos do debate americano

Joe Biden não conseguiu acalmar seu eleitorado sobre seu estado físico, enquanto um Donald Trump tranquilo foi evasivo sobre se reconhecerá incondicionalmente os resultados eleitorais. Esses são os principais pontos do primeiro debate entre os dois candidatos, a quatro meses das eleições presidenciais.

- Biden não dissipa dúvidas -

Biden, de 81 anos, tinha a oportunidade, nesse primeiro debate, de dissipar as dúvidas que os americanos podem ter sobre seu estado físico para governar por mais quatro anos (2025-2029). Com a voz rouca, se repetindo com frequência e se perdendo em frases confusas, o mandatário deixou uma imagem diametralmente oposta à mostrada por seu rival republicano, com um tom claro e enérgico.

O presidente desapontou até mesmo quem está ao seu lado. "A atuação de Joe Biden durante o debate foi decepcionante, não há outra forma de dizer isso", admitiu Kate Bedingfield, ex-diretora de comunicação da Casa Branca durante seus primeiros anos de mandato.