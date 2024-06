Biden expressa confiança após debate desastroso com Trump

"Dou a vocês a minha palavra. Não voltaria a me candidatar se não acreditasse, com todo o meu coração e toda a minha alma, que posso fazer esse trabalho. Porque, francamente, há muita coisa em jogo", acrescentou o presidente, que pretende vencer as eleições nesse estado concorrido do sudeste americano.

"Já não caminho com tanta facilidade, não falo com tanta fluidez, não debato tão bem quanto antes, mas sei o que sei. Sei como dizer a verdade", disse Biden na Carolina do Norte.

"Sei distinguir o bem do mal. Sei como fazer esse trabalho. Sei como fazer as coisas. Assim como milhões de americanos, sei que, quando te derrubam, você volta a levantar", acrescentou o democrata, candidato à reeleição.

Trump "é, por si só, uma onda de crimes", declarou, sobre o primeiro ex-presidente americano condenado, alvo de vários processos.

- Choro -

Ao lado de Biden, sua mulher, Jill, muito envolvida na carreira do marido, exibia um vestido estampado com a palavra "vote".

A equipe do democrata espera que a impressão que Biden deixou na noite de ontem tenha se dissipado até novembro, e que as pessoas se lembrem do que chamou de mentiras espalhadas por Donald Trump, e da preocupação com a democracia americana.

O discurso em Raleigh, no entanto, não teve a repercussão do debate organizado pela CNN em termos de audiência. Segundo o Instituto Nielsen, este último atraiu 48 milhões de telespectadores.

"Joe Biden, um homem bom, um bom presidente, não tem condições de disputar a reeleição", publicou hoje Thomas Friedman, colunista do jornal New York Times, acrescentando que chorou com o desempenho do amigo.

Apoiadores de Donald Trump tentaram não colocar lenha na fogueira. "Esse cara quase me entristece. Trump o comeu vivo", comentou o aposentado Paul Meade, 65, em Chesapeake, Virgínia, onde Trump participava de um comício nesta tarde.