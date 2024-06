Arqueólogos encontram vestígios de templo de 5 mil anos no Peru

Arqueólogos peruanos descobriram um templo que data de aproximadamente 5.000 anos e servia para encenar rituais religiosos de populações do Peru antigo, informou o pesquisador Luis Muro nesta sexta-feira (28).

"Estamos possivelmente diante de um recinto religioso de 5.000 anos de idade, que constitui um espaço arquitetônico definido por muros construídos como 'tapias' [com terra argilosa compactada]", disse Muro em um vídeo difundido pelo Ministério da Cultura.

A descoberta ocorreu no complexo arqueológico Los Paredones de la Otra Banda - Las Ánimas, perto da cidade de Chiclayo, no litoral norte do Peru.