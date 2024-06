Argentina confirma ausência de Messi contra o Peru na Copa América

O capitão da Argentina, Lionel Messi, não jogará contra o Peru, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa América, confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (28) Walter Samuel, auxiliar do técnico Lionel Scaloni, que não estará no banco após ter sido suspenso pela Conmebol.

"Leo teve um problema no último jogo e não vai jogar" neste sábado, disse Samuel, depois que Messi se queixou de uma dor no músculo adutor da coxa direita na vitória sobre o Chile há três dias (1 a 0).

Além da ausência do craque e de seu treinador, a Argentina também deve poupar outros titulares, aproveitando que já está garantida nas quartas de final com seis pontos somados em dois jogos.