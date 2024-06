Após vitória no Congresso, Milei enfrenta o desafio de governar

Contra todas as previsões, levando em conta os poucos legisladores com que conta em cada câmara do Congresso, Milei conseguiu aprovar seu primeiro pacote de reformas para liberalizar a economia, o que comemorou como "um marco histórico e monumental".

"Que votem o que quiserem, vou vetar tudo, não me importo", disse Milei semanas atrás em discurso para empresários, no qual advertiu que está disposto a governar "a puro veto", contra um Congresso que chamou de "ninho de ratos".

Os congressistas, no entanto, concederam depois ao presidente a delegação de poderes extraordinários por um ano, o aumento de impostos, a flexibilização das leis trabalhistas, um marco polêmico de incentivos aos investimentos por 30 anos e permissão para avançar na privatização de uma dezena de empresas públicas.





- Sucesso com limites -





A Lei de Bases "é, definitivamente, um sucesso para um governo com 10% das cadeiras", avaliou Juan Negri, diretor do curso de ciência política da Universidade Torcuato Di Tella, de Buenos Aires. Alcançado o objetivo, "entramos em uma fase na qual vão começar a cobrar resultados do governo."

O pano de fundo é a recessão econômica, com aumento do desemprego e da pobreza, uma inflação em 12 meses de 280% em maio e um horizonte com aumentos de impostos sobre os salários introduzido no pacote fiscal aprovado pelo Congresso.