Viena, a capital austríaca, continua sendo a cidade com melhor qualidade de vida

Viena manteve a posição de cidade com melhor qualidade de vida do mundo pelo terceiro ano consecutivo, segundo a classificação da revista The Economist, divulgada nesta quinta-feira (27), que rebaixou a nota de Tel Aviv, em Israel, devido à guerra em Gaza.

A capital austríaca é seguida por Copenhague, capital da Dinamarca, pela cidade suíça de Zurique, por Melbourne, na Austrália, e por Calgary, no Canadá, segundo a Intelligence Unit (EIU), divisão de pesquisa e análise da revista.

Entre as 10 cidades com melhor qualidade de vida estão quatro europeias, duas americanas e quatro da região Ásia-Pacífico.