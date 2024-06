Venezuela vence México (1-0) e avança às quartas de final da Copa América

Mas o verdadeiro herói foi o goleiro venezuelano Rafael Romo, que defendeu um pênalti cobrado por Orbelín Pineda na reta final da partida (86'), permitindo que a 'Vinotinto' assumisse a liderança do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos.

Nesta que é a sua quinta e última participação na competição continental, o capitão de 34 anos marcou no início do segundo tempo (57') o gol que levou a 'Vinotinto' a ser a segunda seleção a se classificar para a fase seguinte, depois da Argentina de Lionel Messi, e o resultado eliminou a Jamaica.

A Venezuela se classificou antecipadamente para as quartas de final da Copa América dos Estados Unidos-2024, ao vencer o México por 1 a 0 nesta quarta-feira (26), em Inglewood, na Califórnia, com um gol de pênalti de seu atacante Salomón Rondon.

México e Equador, ambos com 3 pontos, vão se enfrentar pela segunda vaga, no domingo, no encerramento da fase de grupos.

raa/ol/aam