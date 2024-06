Velocista jamaicana Elaine Thompson-Herah está fora dos Jogos de Paris por lesão

"Estou magoada e arrasada por perder as Olimpíadas deste ano, mas no fim das contas é o esporte e minha saúde está em primeiro lugar", escreveu Thompson-Herah, de 31 anos, em um comunicado nas redes sociais.

A jamaicana Elaine Thompson-Herah, bicampeã olímpica dos 100m e 200m, perderá a chance de defender seu título nos Jogos de Paris do próximo mês devido a uma lesão no tendão de Aquiles da qual ainda não se recuperou.

A condição física da atleta tem sido questionada desde que ela competiu em uma prova em Nova York no início deste mês, onde teve que ser ajudada a sair da pista após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles.

Em seu depoimento desta quarta-feira, Thompson-Herah confessou que percebeu imediatamente que sua lesão era grave.

"Me sentei no chão porque não conseguia apoiar a perna", disse ela.

Um exame médico subsequente revelou uma "pequena ruptura" do tendão de Aquiles.

Apesar dos sentimentos, a atleta garantiu que manteve "a firme intenção de continuar a me esforçar e a me preparar para as minhas provas nacionais, mais uma oportunidade para os meus terceiros Jogos Olímpicos, mas a minha perna não permitiu".

Em meio à decepção de ter que se despedir dos Jogos de Paris - que serão disputados de 26 de julho a 11 de agosto - Thompson-Herah garantiu que planeja continuar sua carreira como velocista.

"É um longo caminho, mas estou disposta a recomeçar, a continuar trabalhando, a me recuperar plenamente e a retomar minha carreira no atletismo", declarou.