Uruguai atropela Bolívia (5-0) e encaminha vaga nas quartas da Copa América

O Uruguai encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa América ao golear a Bolívia por 5 a 0 nesta quinta-feira (27), em East Rutherford (Nova Jersey), pela segunda rodada do Grupo C.

Facundo Pellistri (8'), Darwin Núñez (21), Maximiliano Araújo (77'), Federico Valverde (81') e Rodrigo Bentancur (89') marcaram os gols da 'Celeste na partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cl/ma/cb