UE realiza cúpula para distribuir principais cargos

Os líderes dos países da UE iniciam, nesta quinta-feira (27), uma cúpula de dois dias em Bruxelas para formalizar a distribuição dos principais cargos do bloco, embora com os olhares voltados para as eleições legislativas francesas, que poderão impulsionar a extrema direita ao poder.

Na cúpula, os líderes pretendem adotar o acordo político selado na terça-feira desta semana por seis países, que consiste em um segundo mandato da alemã Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia.

Este acordo político coloca também o português António Costa na presidência do Conselho Europeu e a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, como alta representante, à frente da diplomacia do bloco.