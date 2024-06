Presidente da Bolívia agradece a Lula por mensagem de repúdio à tentativa de golpe de Estado

O presidente da Bolívia, Luis Arce, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela mensagem de repúdio à tentativa de golpe perpetrada na quarta-feira, 26 por Juan José Zúñiga, ex-comandante do Exército boliviano, em La Paz. "Saudamos e agradecemos o firme respaldo do irmão presidente do Brasil, Lula, que condenou o golpe de Estado fracassado na Bolívia e se pronunciou em favor da democracia boliviana", escreveu Arce em publicação no X (antigo Twitter).