Panamá vence EUA de virada (2-1) e se recupera na Copa América

O Panamá venceu os Estados Unidos por 2 a 1 nesta quinta-feira (27), de virada, e complicou a vida da seleção anfitriã na Copa América na luta pela classificação para as quartas de final no Grupo C.

Folarin Balogun abriu o placar para os americanos aos 22 minutos no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Geórgia), mas César Blackman deixou tudo igual pouco depois (26').

Na reta final, José Fajardo fez o gol da vitória panamenha ao fuzilar o goleiro Ethan Horvath, depois de cruzamento de Abdiel Ayarza (83').