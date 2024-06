No Conselhão, ministros rechaçam tentativa de golpe na Bolívia e enaltecem a democracia

Ministros do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, rechaçaram, nesta quinta-feira, 27, a tentativa de golpe de Estado que ocorreu na quarta-feira na Bolívia. Os chefes das pastas destacaram o sistema democrático brasileiro como um valor fundamental ao Brasil. As declarações ocorreram no período da manhã desta quinta, durante a 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o chamado Conselhão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o encontro desta quinta-feira simboliza a retomada de políticas sociais e a defesa da construção de diálogos plurais e inclusivos.

"A democracia é um valor fundamental do Brasil, como reafirmamos ontem ao rechaçar a inaceitável tentativa de golpe de estado na Bolívia", disse Vieira. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a posição do governo brasileiro foi decisiva para reverter o quadro no país vizinho. "Mais uma vez a democracia na América Latina esteve em risco. A posição do presidente Lula e do ministro Mauro Vieira foram decisivas para apoiar as forças democráticas da Bolívia", comentou. "Dizer que não aceitamos mais ditaduras e golpes na América Latina, para o bem da economia, da sociedade, da sustentabilidade precisamos de democracia", complementou Padilha. A declaração foi seguida de aplausos pela plateia.