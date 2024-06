Médicos ingleses iniciam greve a uma semana das eleições legislativas

A BMA também alertou que outras greves podem acontecer nas próximas semanas, caso as negociações com o próximo governo não avancem "em um prazo conveniente".

O sindicato 'British Medical Association' havia sugerido a possibilidade de cancelar a greve em plena campanha eleitoral, caso o governo conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak assumisse o compromisso de aumentar os salários destes médicos, que são quase 70.000 na Inglaterra.

A 11ª greve dos 'junior doctors' evidencia mais uma vez a crise do Serviço Nacional de Saúde (SNS), um dos temas mais debatidos das eleições legislativas.

O movimento de protesto acontece no momento em que o NHS luta para absorver as gigantescas listas de espera de pacientes.

A BMA também revelou que iniciou negociações com o Partido Trabalhista, que lidera as pesquisas e é o grande favorito para vencer as eleições, encerrando 14 anos de governos conservadores.