Lula: É importante manter Bolívia governada democraticamente, senão não pode entrar no Mercosul

O presidente prosseguiu: "Tem muitos interesses internacionais focados lá, porque é a maior reserva de lítio do mundo, e tem outros minerais de muita importância, além de ter gás. Então, é preciso ter em mente que tem interesses de dar golpe".

Lula afirmou que mantém a sua previsão de visitar o município boliviano de Santa Cruz de la Sierra em 9 de julho para realizar uma "grande reunião" com empresários do país. "Quero mostrar para aquela gente que somente a democracia é capaz de permitir que a Bolívia cresça", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a Bolívia pode ser impedida de ingressar no Mercosul caso seja instaurado um golpe contra o governo de Luis Arce. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 27, em entrevista à Rádio Itatiaia, em Minas Gerais.

O presidente brasileiro também declarou que vai à Bolívia para "fortalecer" o governo de Luis Arce. "Eu sou contra golpes, sou favorável à democracia. Por isso, vou lá, para fortalecer o Luis Arce, para fortalecer a democracia e mostrar para os empresários que é muito importante que se mantenha a Bolívia governada democraticamente, porque, se não for assim, a Bolívia nem pode entrar no Mercosul", disse.

Lula ressaltou que a Bolívia não tem mar e que depende de acordos para se integrar a outros territórios. O presidente disse que pretende mostrar a Arce um projeto de integração, coordenado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que passa pela Bolívia e chega ao Peru.

Na quarta-feira, 26, militares invadiram o palácio presidencial na Bolívia e levaram o presidente do país a denunciar um golpe de Estado. Em comunicado desta quinta, Estados do Mercosul manifestaram rejeição à iniciativa e exortaram a "plena vigência do estado de direito".