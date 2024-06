Lula condena 'qualquer tentativa de golpe' e reforça apoio a governo Arce

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou nesta quarta-feira, 26, o que chamou de tentativa de golpe de Estado na Bolívia e manifestou apoio ao governo do esquerdista Luis Arce.

"Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão presidido por Luis Arce", escreveu Lula, em postagem no X.

Em breve entrevista no Planalto, Lula disse ter pedido ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que telefonasse à Embaixada do Brasil em La Paz e a autoridades bolivianas em busca de informações sobre a situação no país vizinho. "O golpe nunca deu certo", disse.