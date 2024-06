Honduras continua sendo um 'narcoestado'?

Hernández foi condenado na quarta-feira (26) a 45 anos de prisão por um tribunal de Nova York, que o considerou culpado de participar entre 2004 e 2022 - quando foi deputado, chefe do Congresso e depois presidente do país - de uma rede que enviou mais de 400 toneladas de cocaína para os Estados Unidos.

Chefes de polícia, militares, deputados, juízes, empresários, prefeitos e políticos de diferentes partes do espectro ideológico, até chegar ao presidente, foram vinculados em Honduras com redes de tráfico de drogas.

"São de grupos de narcotráfico hondurenhos" com "colaboração do cartel de Sinaloa" e "o Jalisco Nueva Generación", acrescentou.

Segundo o ministro Sánchez, 17 chefões foram extraditados nos dois anos e meio de governo de Castro.

"Ela tem tentado reconstruir o aparato estatal" com colaboradores próximos, dos quais não se pode dizer "que foram colocados por um cartel de drogas", comentou Rivera.

- "Luta de muitos anos" -

Apesar dos anúncios de medidas e "avanços", Vigil, assim como outros analistas, considera que desmontar o "narcoestado" será "uma luta de muitos anos".

A Castro "cabe governar com as estruturas com as quais governou" Hernández e que estão "institucionalizadas", lembrou Carías. E as instituições "não estão protegidas contra o flagelo da narcoatividade", acrescentou.

Para Rivera, no fortalecimento institucional é urgente uma depuração policial: "Muitos chefes policiais continuam lá" a serviço dos cartéis, apontou.

O ex-agente antidrogas especificou que Honduras precisa "melhorar o sistema jurídico" porque "muitas leis não são adequadas para poder julgar os narcopolíticos".

Além disso, segundo Vigil, Castro deve continuar com as extradições de líderes do tráfico para os Estados Unidos, porque do contrário "continuarão operando com impunidade" em Honduras.

O governo anunciou que pedirá ao Congresso a reforma do Código Penal para que traficantes de drogas e membros de gangues sejam classificados como "terroristas", a fim de impor penas mais severas.

