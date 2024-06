Herdeiros políticos de Lacalle Pou e Mujica aparecem como favoritos em primárias partidárias

Os afilhados políticos do presidente Luis Lacalle Pou e do ex-mandatário José Mujica aparecem como favoritos para conquistar as candidaturas presidenciais de seus respectivos partidos, segundo as últimas pesquisas antes das eleições internas de domingo no Uruguai.

As primárias partidárias determinarão quem concorrerá em outubro para ocupar a cadeira presidencial entre 2025 e 2030.

No Partido Nacional, que lidera a coalizão de centro-direita que governa o país desde 2020, Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência, lidera as intenções de voto com 63-66%, seguido da economista Laura Raffo, com 19-25%.