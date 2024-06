Ex-ministro da Defesa da China foi expulso do Partido Comunista, afirma canal estatal

O ex-ministro da Defesa da China Li Shangfu, destituído de maneira abrupta do cargo no ano passado, sem explicações, foi expulso do Partido Comunista, informou o canal estatal CCTV nesta quinta-feira (27).

"O Politburo (...) decidiu expulsar Li Shangfu do partido, eliminar suas credenciais como representante do XX Congresso Nacional e transferir as suas supostas questões penais para os órgãos da Procuradoria militar para revisão e tramitação", informou a rede de notícias.

Li Shangfu "provocou um grande danos à causa do Partido, à defesa nacional e ao desenvolvimento das Forças Armadas, assim como à imagem dos funcionários de alto escalão", destacou o canal, ao anunciar a decisão do Politburo do Partido Comunista.