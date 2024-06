Desafio da mudança climática chega aos jogos eletrônicos

Para Benjamin Abraham, especialista em questões ambientais na indústria de videogames, embora os títulos atuais reproduzam parâmetros como o clima ou o aquecimento global cada vez melhor, ainda é muito difícil para os desenvolvedores incluir as decisões às vezes imprevisíveis dos humanos, como as opções políticas.

"'Green Cities' polarizou surpreendentemente o público", lembra Mariina Hallikainen, CEO do estúdio finlandês Colossal Order. "Eles nos acusaram de arruinar o jogo com a politização".

O termo "eco-ansiedade" foi definido pela Associação Americana de Psicologia (APA) como um medo crônico de catástrofes ambientais. O indivíduo "eco-ansioso" é aquele que está sempre temendo pelo futuro do meio ambiente e preocupado com os possíveis desastres.

- Modo eco -

De acordo com um estudo publicado em 2022 pelo centro de pesquisa 'Yale Program on Climate Change Communication', 70% dos jogadores americanos entrevistados dizem estar preocupados com o aquecimento global, uma percentual superior à média da população (64%).

Existem, também, soluções para reduzir a pegada de carbono de uma indústria particularmente voraz em energia.

Alguns jogos oferecem modos "eco", que reduzem o consumo de energia dos consoles e computadores dos jogadores.

Os desenvolvedores de "Fortnite", um dos títulos mais populares, introduziram recentemente uma atualização que diminui a qualidade dos gráficos exibidos em jogadores inativos.

Isto economiza cerca de "73 GWh por ano", afirma a empresa Epic Games, o que equivale ao consumo anual de energia elétrica de uma cidade francesa de 30 mil habitantes.

No entanto, como recorda Benjamin Abraham, "a situação não é admirável", apesar dos compromissos assumidos por grandes nomes do setor em 2019 com a iniciativa "Playing for the Planet".

Segundo números compilados pelo fundador da AfterClimate, as 35 maiores empresas de jogos eletrônicos, incluindo gigantes como Microsoft e Sony, emitiram mais de 81 milhões de toneladas de CO2 em 2022, o equivalente a um país como a Bélgica. Um valor que geralmente não inclui o consumo de energia elétrica dos jogadores.

kf/mch/jz/zm/jmo/fp

UBISOFT ENTERTAINMENT

Tencent

Sony

MICROSOFT

GOOGLE