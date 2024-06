De migrante ilegal a fundador de sua própria escola de futebol: o hondurenho que realizou o 'sonho americano'

"Ele me falava de montar sua própria empresa de construção", recorda sua esposa Sarah, corretora imobiliária. "Dizia-lhe: por que não fazer algo relacionado ao futebol? É a sua paixão".

Após migrar ilegalmente e sem um centavo para Nova York vindo de Honduras, Nahun Romero vive agora seu próprio sonho americano, como dono de uma escola de futebol com centenas de alunos que espera transformar em referência na Big Apple.

"Começamos do zero", recorda Romero, que agora está com 39 anos. "Ninguém nos ajudou. Tinha apenas a minha esposa, que sempre esteve ao meu lado. Treinava e ao mesmo tempo trabalhava na construção. Foi duro", reconhece.

Desde o início, ele queria dar um toque profissional à sua pequena empresa, com treinamento estruturado e materiais de qualidade. Cada aluno recebeu uma camiseta com seu nome assim que se inscreveu.

Batizou a escola de 5 Star Soccer Academy para trazer a ideia de excelência, mas também para homenagear as cinco estrelas azuis da bandeira hondurenha.