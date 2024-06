De 1924 a 2024, Jogos Olímpicos permitiram superar limites esportivos

Os velocistas americanos dominavam os 100 metros rasos, principal prova do atletismo desde as primeiras edições dos Jogos modernos.

Mas isso mudou em Paris 1924, onde o britânico Harold Abrahams venceu com o tempo de 10.60 segundos.

A história de Abrahams, junto com a do escocês Eric Liddell, que por sua fé cristã se negou a correr em um domingo e se conformou com a vitória nos 400 metros, inspirou o famoso filme "Carruagens de Fogo" (1981).

Durante as décadas seguintes, os atletas conseguiram correr a distância abaixo dos 10 segundos e nos Jogos de Londres 2012 o jamaicano Usain Bolt se proclamou campeão olímpico marcando o tempo de 9.63 segundos, ou seja, um segundo mais rápido que Abrahams.

O atual recorde mundial pertence a Bolt, que em 2009 correu 100 metros em 9.58 segundos.

O reinado do jamaicano nos 100 m neste Século XXI exemplifica a globalização do esporte e a maneira com que países como Jamaica (Usain Bolt e Yohan Blake), Trinidad e Tobago (Hasely Crawford, Ato Boldon) e Namibia (Frankie Fredericks) conseguiram competir na modalidade com os Estados Unidos, terra de uma das maiores lendas do atletismo: Carl Lewis, com nove medalhas de ouro.

. 10.000 metros e maratona

Em 1924, a Finlândia dominou as corridas de média e longa distância, até o ponto de seus atletas serem chamados de "Finlandeses voadores".