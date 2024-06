Congresso Argentino realiza debate final para aprovar pacote de reformas de Milei

A Câmara dos Deputados da Argentina analisará a partir do meio-dia as modificações que o Senado introduziu na chamada "Lei Base".

Mas após um fracasso em fevereiro passado, o projeto foi reduzido a 238 artigos que também foram modificados no Senado, alterações que a Câmara dos Deputados pode aceitar ou rejeitar nesta quinta-feira.

Para conseguir a aprovação, o governo retirou da lista de empresas a serem privatizadas a empresa aérea Aerolíneas Argentinas, o Correo Argentino e a Radio y Televisión Argentina (RTA) que controla a TV Pública e a Radio Nacional com 40 retransmissoras.

A reforma do sistema previdenciário, que envolveu a eliminação de uma moratória que beneficia aqueles que, ao atingir a idade de aposentadoria, não conseguem comprovar 30 anos de contribuição em um país onde quase metade dos trabalhadores atua no mercado informal, também não foi bem-sucedida.

Uma das questões mais controversas é a tributação, depois que o Senado retirou do pacote fiscal uma reforma do imposto de renda que permitiria ao tesouro reforçar a renda que se deteriorou como resultado da recessão econômica.

O chefe de gabinete, Guillermo Francos, antecipou que o governo insistirá em aprovar o texto original em um debate que deverá ser longo. A área em torno do Congresso foi cercada para evitar protestos e incidentes, como aconteceu durante o debate no Senado.

Os deputados podem aceitar as emendas do Senado ou rejeitá-las e insistir no texto original, após o que o Poder Executivo terá de promulgar a lei ou poderá vetá-la no todo ou em parte.