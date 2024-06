Comandantes militares bolivianos detidos por tentativa de golpe de Estado

Forças bolivianas detiveram na quarta-feira (26) dois comandantes militares por uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce, pouco depois que militares insurgentes cercaram por horas a sede do governo e tentaram derrubar uma de suas portas.

Algumas horas depois, o ministro de Governo (Interior), Eduardo del Castillo, anunciou a detenção do comandante da Marinha boliviana, Juan Arnez Salvador, como o outro responsável pela tentativa de golpe.

Zúñiga liderou os militares que tentaram invadir o palácio presidencial, no centro de La Paz. Seus homens usaram gás lacrimogêneo contra as pessoas que tentavam se aproximar do edifício.

O oficial entrou caminhando pela mesma porta que um dos blindados militares tentou derrubar. Pouco depois, saiu pelo mesmo local.