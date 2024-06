Com Endrick de 'coringa', Brasil enfrenta Paraguai em busca da 1ª vitória na Copa América

O trio ofensivo formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha não conseguiu vazar a defesa da Costa Rica na primeira rodada do Grupo D.

O novo atacante do Real Madrid, que espera sua primeira oportunidade como titular da Seleção, já mostrou seu faro de gol ao balançar as redes três vezes em sete jogos saindo do banco de reservas.

O único jogador mais jovem que Endrick nesta Copa América, o equatoriano Kendry Páez, já marcou de pênalti, na vitória de sua seleção sobre a Jamaica, em Las Vegas.

Contra a Costa Rica, Endrick entrou em campo no segundo tempo (70'), quando Dorival Júnior surpreendeu ao decidir tirar Vini Jr. e Raphinha.