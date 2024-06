Bolívia prende 17 suspeitos de tentativa de golpe de Estado contra Arce

Os outros dois, o general Juan José Zúñiga e o vice-almirante Juan Arnez, ex-comandantes do Exército e da Marinha, respectivamente, apontados como líderes do plano, foram detidos na própria quarta-feira.

Quinze dos detidos, supostamente envolvidos na tentativa de golpe ocorrida na quarta-feira, quando tropas e tanques cercaram o palácio presidencial por horas, foram apresentados com algemas, coletes à prova de balas e sob escolta policial.

O governo da Bolívia anunciou nesta quinta-feira (27) a prisão de 17 militares e civis acusados de participação no fracassado golpe de Estado contra o presidente Luis Arce.

A polícia, que reforçou a segurança do palácio presidencial nesta quinta-feira, está em busca de outros três suspeitos.

Antes de liderar o complô, o ex-comandante do Exército estava prestes a ser destituído. No início da semana, Zúñiga havia ameaçado prender o ex-presidente Evo Morales - rival de Arce, mas do mesmo partido - se o ex-mandatário insistisse em concorrer à presidência em 2025.

Na quarta-feira, no momento de maior tensão, um tanque tentou derrubar uma das portas do palácio presidencial, onde Arce estava reunido com seu gabinete.

O presidente encarou pessoalmente o general Zúñiga e ordenou que o oficial retornasse aos quartéis, conforme vídeo divulgado pela presidência.

Zúñiga recusou, mas deixou o palácio presidencial minutos depois. Suas tropas finalmente se retiraram após mais de três horas, quando Arce nomeou uma nova cúpula militar.

Doze civis foram feridos na quarta-feira por balas de borracha disparadas pelos militares amotinados, de acordo com um relatório oficial.

- "Descontente" -

Fortalecido pelo apoio internacional e também de seus simpatizantes, Arce, de 60 anos, conseguiu sair vitorioso da tentativa de golpe, quando lhe resta pouco mais de um ano para encerrar o mandato.