Biden e Trump duelam sobre inflação e imigração em primeiro debate presidencial

A economia é um dos temas centrais da campanha eleitoral, junto com a imigração, o tema favorito do republicano, que não tardou a trazer à tona nos primeiros minutos do debate.

O debate ocorre na sede da CNN em Atlanta, capital da Geórgia, no sudeste do país.

É a primeira vez que o presidente e seu antecessor republicano estão frente a frente desde 2020.

Os eleitores estão muito atentos ao evidente deterioro físico e às confusões de Biden, que parecem preocupar mais os cidadãos, segundo as pesquisas, do que as digressões falsas e as gafes de seu rival de 78 anos, apenas três anos mais novo.

Biden se apresenta como uma garantia da democracia frente a um rival temperamental que nunca reconheceu sua derrota em 2020 e não compareceu à sua posse.