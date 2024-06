Biden acusa Trump de 'exagerar' e 'mentir' sobre imigração

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou nesta quinta-feira (27) o seu rival republicano, Donald Trump, de exagerar e mentir sobre a crise migratória na fronteira com o México.

Dizer que os Estados Unidos abrem os braços aos migrantes que entram ilegalmente no país "simplesmente não é verdade", disse Biden no primeiro debate para as eleições de novembro. "Não há dados que sustentem o que ele disse. Mais uma vez, ele está exagerando. Ele está mentindo", insistiu.

