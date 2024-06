As sedes dos Jogos de Paris 1924, um legado olímpico de um século

Yves du Manoir, Georges Vallerey, Jacques Anquetil: várias instalações emblemáticas dos Jogos Olímpicos de Paris 1924 foram rebatizadas depois com lendas do esporte francês e seguem em funcionamento. Um século depois, antes da abertura dos Jogos de 2024 no dia 26 de junho, estes lugares representam um testemunho cheio de memórias e histórias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine - Estadio Yves du Manoir - Em Colombes, próximo de Paris, está localizado um monumento do esporte francês: o estádio Yves du Manoir, epicentro dos Jogos de 100 anos atrás.

Em 2024, o torneio de hóquei sobre grama será disputado no local, que foi reformado e se tornará a única sede de provas olímpicas por uma segunda vez. Há 100 anos, foi um hipódromo e designado para ser o coração daqueles Jogos Olímpicos de 1924. O estádio original construído então foi palco do duelo épico entre os velocistas britânicos Harold Abrahams e Eric Liddell - imortalizado no filme vencedor do Oscar "Carruagens de Fogo" (1981) - e do título no salto em distância de DeHart Hubbart, primeiro atleta negro americano a ganhar uma medalha olímpica. Da construção original só resta a tribuna de honra, com capacidade para 6 mil pessoas.

O local será completado com arquibancadas temporárias nos Jogos de 2024. Dois campos de grama sintética para o hóquei foram instalados. As obras de restauração custaram 101 milhões de euros (R$ 594 milhões na cotação atual). O estádio leva o nome de um jogador de rugby, falecido em 1928 em um acidente de avião. Depois de 1924, o local teve alguns momentos emblemáticos, como a final da Copa do Mundo de 1938, com o título da Itália sobre a Hungria. Além disso, recebeu 42 finais de Copa da França e dezenas de jogos da seleção francesa, entre eles uma vitória do Brasil sobre os 'Bleus' por 3 a 2, com três gols de Pelé. A construção do novo Parque dos Príncipes em 1972 colocou o Yves du Manoir em segundo plano, prejudicado pela distância da capital. Depois dos Jogos Olímpicos, o estádio será sede da Federação Francesa de Hóquei sobre Grama. Os campos de futebol e de rugby, assim como a pista de atletismo, serão reservados para uso escolar e associativo. - Piscina Georges Vallerey - Os anéis olímpicos na fachada da piscina Georges Vallerey, no leste de Paris, lembram o ilustre passado do local.

Na então chamada Piscina de Tourelles, o americano Johnny Weissmuller, que depois deu vida ao personagem Tarzan no cinema, ganhou três ouros olímpicos na natação e um bronze no polo aquático. O local foi rebatizado com o nome de Georges Vallerey, em homenagem ao nadador francês medalhista nos Jogos de Londres 1948. A instalação é onde fica a sede da Federação Francesa de Natação e em sua piscina de 50 metros são disputadas várias provas nacionais e internacionais.