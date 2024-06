Uruguai enfrenta Bolívia em busca de vaga nas quartas da Copa América

Depois de se reafirmar como um dos favoritos ao título da Copa América na estreia contra o Panamá (3 a 1), o Uruguai vai tentar garantir sua classificação para as quartas de final diante da Bolívia nesta quinta-feira (27), em jogo pela segunda rodada do Grupo C.

O duelo no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), será de duas realidades distintas, embora a necessidade de vencer seja a mesma para ambas as seleções.

A 'Celeste', dirigida pelo argentino Marcelo Bielsa, lidera a chave com três pontos ao lado dos Estados Unidos, enquanto a Bolívia, do brasileiro Antônio Carlos Zago, é a lanterna depois da derrota por 2 a 0 para a seleção americana.