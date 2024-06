Turquia elimina República Tcheca (2-1) e vai enfrentar Áustria nas oitavas da Euro

A Turquia se classificou para as oitavas de final da Euro-2024 ao vencer a República Tcheca por 2 a 1 nesta quarta-feira (26) em Hamburgo, pela terceira e última rodada do grupo F.

Com 6 pontos, os turcos terminam em segundo lugar na sua chave, atrás de Portugal, que concluiu a fase com a mesma pontuação depois de perder por 2 a 0 para a Geórgia (3ª, com 4 pontos), enquanto os tchecos (1 ponto) ficaram em último lugar e foram eliminados.

A Turquia vai enfrentar a Áustria nas oitavas de final, na terça-feira, em Leipzig.