Real atinge mínimo em 19 meses frente ao dólar

O real recuou, nesta quarta-feira (26), ao seu nível mais baixo em 19 meses frente ao dólar nos mercados internacionais. A moeda americana se fortalece em relação às emergentes, mas também em relação ao euro e à libra.

A moeda brasileira caiu para 5,5261 reais por dólar, pela primeira vez desde meados de novembro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A queda do real ocorreu após a publicação do índice de preços IPCA, que antecipa o dado de inflação, e ficou em 0,39% no mês de junho, abaixo do esperado pelos economistas (0,45%).