Quatro pessoas morrem ao escalar o Monte Fuji dias antes do início da temporada

Quatro pessoas morreram enquanto tentavam escalar o Monte Fuji, informou a mídia japonesa nesta quarta-feira (26), poucos dias antes do início da temporada de alpinismo.

As autoridades alertam frequentemente os alpinistas para terem cuidado ao escalar a montanha mais alta do Japão, onde as trilhas para caminhadas serão abertas oficialmente na próxima segunda-feira.

Os corpos de três pessoas foram encontrados perto da cratera do vulcão, enquanto os serviços de resgate procuravam um residente desaparecido de Tóquio. Ele escalou a montanha e enviou para sua família fotos tiradas do topo no domingo, informou a emissora nacional NHK.