Paridade ainda não é realidade entre treinadores olímpicos

"Ainda existe uma verdadeira disparidade de gênero no entorno dos atletas", reconhece o Comitê Olímpico Internacional (COI), que registrou 13% de treinadoras nos Jogos de Tóquio-2020 e 10% nas Olimpíadas de Inverno de Pequim-2022. No Rio-2016, este número foi de 11% e em Pyeongchang-2018, 9%.

Ver uma mulher treinando um homem ainda é incomum. Um dos poucos exemplos foi a aliança entre a ex-tenista número um francesa Amelie Mauresmo e Andy Murray, entre 2014 e 2016.

"Antes eu era sempre o problema, as críticas se dirigiam a mim em caso de derrota. Com Amelie, as perguntas que me faziam o tempo todo se eu perdesse eram sobre o nosso relacionamento", afirmou o escocês ao jornal suíço Le Temps em 2020 sobre o sexismo em seu esporte.

Antes de se tornar técnica da seleção francesa de futebol feminino, Corinne Diacre ganhou as manchetes por se tornar a primeira treinadora de um time profissional masculino, o Clermont, enquanto a americana Becky Hammon abriu portas na NBA no mesmo ano, sendo assistente no San Antonio Spurs.