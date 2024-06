Parentes de vítimas de acidente aéreo na Venezuela em 2005 recorrerão à corte europeia

Os parentes das vítimas do acidente aéreo na Venezuela que deixou 160 mortos em 2005 em um voo do Panamá para a ilha francesa da Martinica anunciaram nesta quarta-feira (26) que recorrerão à Justiça europeia de uma decisão que exime o Estado francês de qualquer tipo de responsabilidade.

Em 16 de agosto de 2005, uma aeronave MD82 da West Caribbean Airways, da Colômbia, em um voo entre o Panamá e Fort-de-France, caiu no estado venezuelano de Zulia, no leste do país. Todas as 160 pessoas a bordo - 152 franceses da Martinica e oito tripulantes colombianos - morreram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Desde o início, garantimos às famílias que recorreríamos ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos [TEDH]. É isso que faremos", disse à AFP Rose-Marie Taupin Pélican, presidente da Associação das Vítimas do Desastre Aéreo (AVCA) de 16 de agosto de 2005, que representa os parentes dos mortos.