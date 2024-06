Otan nomeia o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, como seu próximo secretário-geral

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nomeou o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, como seu próximo secretário-geral nesta quarta-feira, 26, colocando Rutte no comando da maior organização de segurança do mundo em um momento crítico para a segurança europeia, enquanto a guerra na Ucrânia continua.

A nomeação de Rutte foi oficializada pelos embaixadores da Otan durante uma reunião na sede da aliança de 32 nações em Bruxelas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seus homólogos irão recebê-lo formalmente à mesa durante uma cúpula em Washington de 9 a 11 de julho.

O primeiro-ministro holandês assumirá o cargo do atual secretário-geral, Jens Stoltenberg, da Noruega, em 1º de outubro. Stoltenberg esteve à frente da Otan por mais de uma década. Seu mandato foi repetidamente estendido, em parte para fornecer continuidade ao trabalho após a Rússia invadir a Ucrânia em 2022.