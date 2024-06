Otan designa Mark Rutte como seu novo secretário-geral

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta quarta-feira (26) a designação do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, como seu novo secretário-geral, cargo que ele assumirá em 1º de outubro.

"O Conselho do Atlântico Norte decidiu designar o primeiro-ministro Mark Rutte como novo secretário-geral da Otan, em substituição a Jens Stoltenberg", anunciou a aliança militar em um comunicado.

De maneira imediata, o norueguês Stoltenberg celebrou a designação de Rutte com uma mensagem de felicitações na rede social X.