'Ninguém pode nos tirar a democracia', diz Arce a apoiadores após tentativa de golpe de Estado na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, mostrou-se vitorioso após a tentativa de golpe de Estado por militares que se posicionaram nesta quarta-feira (26) por várias horas com tanques em frente à sede do governo, no centro de La Paz, antes de abandonar o local.

"Ninguém pode nos tirar a democracia que conquistamos (...) Estamos certos de que vamos continuar e vamos seguir trabalhando", afirmou Arce de um balcão do palácio de governo diante de centenas de apoiadores.

