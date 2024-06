Narcotraficantes colombianos afundam submarino e sua carga em frente à costa da Espanha

Quando o barco da alfândega se aproximou do semissubmersível, os quatro tripulantes abriram "as válvulas de fundo e [subiram] à superfície para se colocarem em segurança".

"O semissubmersível inundou-se em minutos e afundou com sua carga no fundo do mar. Os quatro tripulantes colombianos foram resgatados e detidos", detalhou o comunicado.

A Espanha é um dos principais pontos de entrada de drogas na Europa, devido aos seus estreitos laços com a América Latina e à sua proximidade com o Marrocos.