Militares tentam invadir palácio presidencial em La Paz

Tanques e tropas ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital boliviana, onde está a sede presidencial. Um tanque tentou derrubar uma porta metálica do palácio presidencial, por onde posteriormente entrou o general Juan José Zúñiga, comandante do Exército.

Tropas militares e tanques foram deslocados nesta quarta-feira (26) para a sede do governo boliviano em La Paz e tentaram derrubar uma porta do palácio presidencial, conforme constataram jornalistas da AFP.

"Está se formando um golpe de Estado. Neste momento, há o envio de pessoal das Forças Armadas e tanques na Praça Murillo", denunciou por sua vez o ex-presidente Evo Morales.

"Convocamos uma Mobilização Nacional para defender a Democracia frente ao golpe de Estado que está sendo articulado sob a liderança" do general Zúñiga, acrescentou.

- "Quebra da ordem" -

Desde terça-feira circulam rumores sobre a provável destituição do chefe do Exército, no cargo desde novembro de 2022, que se opõe firmemente ao retorno de Morales ao poder no próximo ano.

Em uma entrevista na segunda-feira com um canal de televisão, o chefe do Exército assegurou que prenderia Morales se ele insistisse em se candidatar à presidência nas eleições de 2025, apesar de ter sido inabilitado pela justiça eleitoral.

"Legalmente, ele está inabilitado, esse senhor não pode voltar a ser presidente deste país", disse Zúñiga.

O partido governante da Bolívia, o Movimento ao Socialismo (MAS), está profundamente dividido entre o presidente Luis Arce e seu antigo aliado e hoje adversário, o ex-presidente Evo Morales.