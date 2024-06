Militares tentam derrubar porta do palácio presidencial em La Paz

Tropas militares e tanques se posicionaram nesta quarta-feira (26) em frente à sede do governo boliviano em La Paz e tentaram derrubar uma porta do palácio presidencial, conforme relataram jornalistas da AFP.

Soldados e blindados ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital boliviana, onde está localizada a sede presidencial. Um tanque tentou derrubar uma porta metálica do palácio presidencial, e em seguida o general Juan José Zúñiga, comandante do Exército, entrou no edifício.

Segundo a televisão boliviana, o oficial entrou brevemente no prédio antes de sair caminhando.