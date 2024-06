Mark Rutte, o político veterano que dirigirá a Otan

O holandês Mark Rutte, conhecido por sua capacidade de argumentar com Donald Trump, terá de mobilizar todas suas capacidades diplomáticas para liderar a Otan em um dos períodos mais difíceis de sua história.

Os 32 países da Aliança Atlântica nomearam nesta quarta-feira(26) o primeiro-ministro holandês em final de mandato, de 57 anos, como o próximo secretário-geral. Ele assumirá suas funções no dia 1º de outubro.

Rutte, que tem 1,93m de altura, tem muitos apelidos, como "Teflon Mark", por sua capacidade de se manter no poder, ou "The Trump Whisperer", aquele que sussurra ao ouvido de Trump, que quer retornar à presidência dos Estados Unidos após as eleições de novembro.