Mais de 100 migrantes haitianos chegam à costa da Flórida

Os haitianos afirmaram que estavam há sete dias no mar, segundo autoridades locais citadas pelo jornal Miami Herald, e foram presos pela Patrulha de Fronteira.

"Membros deste corpo, ajudados por policiais locais, intervieram por volta das 4h (3h de Brasília) diante do desembarque de migrantes e encontraram 118 haitianos", disse Samuel Briggs II, agente encarregado da Patrulha de Fronteira no setor de Miami (sudeste).

Mais de cem migrantes haitianos chegaram nesta quarta-feira (26) a Key West, no sul do estado da Flórida, a bordo de um veleiro, segundo relatou a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos.

Sua chegada coincide com uma grave crise humanitária no país caribenho, que enfrenta a violência de gangues. Nos últimos meses, o Haiti tem sofrido com o aumento dos ataques dessas facções criminosas, que controlam 80% da capital, Porto Príncipe.

Um primeiro contingente de 200 policiais do Quênia chegou ao Haiti na terça, como parte de uma missão internacional para restabelecer a segurança.

Os migrantes que desembarcam no arquipélago Florida Keys geralmente vêm de Cuba, embora às vezes cheguem das Bahamas ou do Haiti.