Lula condena 'golpe de Estado' na Bolívia e expressa 'solidariedade' a Arce

"Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão presidido por @LuchoXBolivia", escreveu Lula na rede social X, acrescentando querer que a democracia "prevaleça em toda a América Latina".

O Brasil estará "em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os Governos dos demais países da América do Sul no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia", garantiu.

"Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o MERCOSUL, sob a égide do Protocolo de Ushuaia", concluiu o comunicado.

