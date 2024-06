Keir Starmer, trabalhista de berço que se aproxima do poder

Keir Starmer, que mudou os rumos do Partido Trabalhista para aproximá-lo de posições mais centristas, aparece como o grande favorito para ocupar o cargo de próximo primeiro-ministro britânico e acabar com 14 anos de governos conservadores.

Todas as pesquisas apontam como o vencedor nas eleições de 4 de julho este homem que assumiu as rédeas do partido há quatro anos e que herdou o primeiro nome de Keir Hadie, fundador e primeiro líder do Partido Trabalhista no início do século XX.

O político de 61 anos sucedeu Jeremy Corbyn, defensor de uma ideologia mais esquerdista, como líder do partido em abril de 2020, após um grave revés trabalhista nas eleições legislativas de 2019.